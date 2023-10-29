在長照單位擔任個案管理師的王志玄獲獎，他說能幫助有需要的家庭得到資源與服務，是工作上最大的成就。（呂筱蟬攝）

桃園市有超過3萬名職業醫事、藥事及長照人員，市府衛生局29日舉辦表揚活動，共計22類別、121人獲獎，今年也增加優良婦幼醫師及幼兒專責醫師獎項，桃園市長張善政與會，特別感謝各類別人員為桃園市民守護健康。

今年新增幼兒專責醫師獎項，服務於宏其婦幼醫院擔任小兒科醫師的黃泰穎，分享從醫20年生涯中，曾發生新生兒在出院前一天因不明感染，突然併發敗血症休克及凝血功能異常，不僅心臟驟停還口吐鮮血，當時他值班巡房，緊急施行心肺復甦術，經過2小時努力寶寶生命跡象恢復穩定，後來也健康出院。

他感嘆，小兒科需要的醫護人力多，但現況下健保給付少且藥物便宜，且相對其他科別也少有檢查項目，看診一整天所賺的錢比不上一台自費手術，小兒科醫師薪水可說是所有醫師類別中最低者，他則是把自己的本分做好，也呼籲政府應該給予小兒科更多鼓勵措施，應提高相關的診療費用。

48歲的王志玄擔長照個案管理師，服務超過300位長照者及其家庭，他說，工作內容訂定個案的長照計畫，包含居家照顧、交通、輔具及喘息服務等，接觸的對象除了長者外，還有身心障礙者、失智者等，面對各式各樣的人，由於有社工經驗，發現許多個案家庭需要其他政府資源也協助轉介，工作的成就感來自於可以幫助有需要的家庭。

張善政說，過去因為疫情關係，讓所有醫界同仁操到爆，現在回想都是心存感激，今年初也給桃園醫事人員增加工作，其中之一就是低劑量電腦斷層肺癌篩檢，目標到年底要破2萬5000人，現在已有1萬9000人報名，其中大部分完成篩檢，有900位需要追蹤，另外還有50多位確診肺癌，在肺癌篩檢基礎之上，如果覺得有風險要進一步加做頸動脈超音波，腦中風風險也因此可以降低，市府一步步希望把桃園市民健康照顧好，背後要感謝所有的醫事同仁。