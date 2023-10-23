畢業紀念冊是孩子每個成長階段的回憶，許多家長都會花錢買下去，不過近日一名台南家長上網抱怨，孩子幼兒園的畢業紀念冊竟然要價3000元，覺得太貴，貼文PO出後，不少過來人表示，3000元算便宜了，「我兒子5年前要8000」。

一名家長在臉書「匿名公社」發文，表示最近不少家長吵畢旅價格高，根本不算什麼，台南幼兒園畢業紀念冊都要3000元了，並貼出園方給的紀念冊繳費通知單，工本費3000元，費用內容包括團體照、同學錄、生活花絮、個人學士照各一張，便服與造型寫真共5張，超過5張每張700元，達10張以6500元計。

幼兒園畢業紀念冊一本3000元，引發網友討論。(翻攝自匿名公社)

對於幼兒園畢業紀念冊要價3000元，不少過來人認為便宜，「我兒子5年前8千」、「這不貴，我大兒子，6年前就4500元」、「我女兒幼兒園5千」；網友表示，現在的畢業冊跟婚紗照差不多，習慣就好，回憶無價，「人生只有一次的，請花下去，以後結婚投放影片註明3000」、「學校沒有要求一定要買，但是我很感謝我爸媽在我小時候幫我買了，讓我有可以回憶的東西」。

但也有人覺得太貴，「公幼、700的路過」、「可以不要買，畢業後又不會聯絡」、「現今手機與網路存取這麼發達，感覺不需要人家拍」、「你自己有去看過自己幼稚園畢業拍攝的照片嗎？」