糖尿病位居國人10大死因前5名，台灣超過220萬人有糖尿病。腎臟科醫師王介立表示，飲食「均衡健康」是預防糖尿病最有效的方法，並提到研究指出「攝取過多的紅肉，會提升糖尿病的風險。」若以堅果、豆類及乳品取代紅肉，糖尿病風險會明顯降低。

王介立在臉書發文表示，教科書早就告訴大家，「攝取過多的紅肉，會提升糖尿病的風險。」如今來自美國的觀察研究，又證實了這論點。

王介立表示，日前發表在美國臨床營養學期刊的研究指出，紅肉吃越多，糖尿病的風險越高。紅肉有分未加工及加工，研究發現兩者都會增加糖尿病風險，「加工紅肉的風險高過未加工，且兩者的風險可疊加。」若用堅果、豆類或乳品等健康蛋白質來源取代紅肉，糖尿病的風險則會明顯降低。

王介立總結「要預防糖尿病，要攝取健康的蛋白質，紅肉要少吃。」他表示，紅肉在絕大部份與預防醫學相關的研究都是負面角色，認為若以紅肉為主的生活型態，整體上對代謝及心血管疾病不利，「但也不是是完全不能吃，少吃就好了。」