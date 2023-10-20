台灣史上最大規模企業總部搬遷行動，10月19日告一段落，台塑企業5000名員工已從敦化北路台塑舊大樓搬至內湖區「台北企業總部園區」（T.CBD）。由於T.CBD位在工業區，與五金業、汽修業為林，欠缺餐飲、生活機能，新家曾遭台塑員工「嫌爆」。CTWANT記者17日實地走訪，發現台塑內湖新總部大樓周邊工業區街廓依舊，沒有新商家，倒是T.CBD園區裡新開便利商店、銀行、餐廳，自成一格！

位於內湖南京東路六段的T.CBD，原是三陽工業占地1.1萬坪的舊廠區，由美孚建設、三陽工業投資興建，共規劃A1~A5等5棟主要建築，及14棟1~2層樓店舖。2014年完工後，三陽工業旗下南陽實業進駐A3，3年後星宇航空租下A4中的6層樓，2018年台塑企業再以187億元購入A1、A2、A5等3棟建築，作為台塑企業內湖大樓，為敦北舊大樓都更做準備。

最早傳出台塑搬遷時間落在2021年底，然而5000多人上百家公司的大規模遷徙，從辦公室格局、裝潢到停車位分配並非易事，搬遷計畫直到今年9月才正式啟動，因此，台塑企業內湖的3棟大樓閒置近5年，周邊一片蕭條。因不少員工抱怨新總部附近生活機能差，交通不便利，為此台塑總管理處還特別搭建餐飲平台，解決台塑人的飲食需求。

CTWANT記者17日實地走訪台塑企業內湖大樓所在的T.CBD，園區位在南京東路六段及新明路間，四圍環繞汽修、輪胎、五金、水電、鋼鐵及食品加工廠等，夾在矮樓中的T.CBD，因萬坪基地方正，5棟高樓簇擁一面千坪人工湖及綠林，宛如另一世界，快遞、商務人士不時穿梭著，中午放飯時刻，見外送人員提著一袋袋便當送進各大樓，A2大樓1樓大廳更架起長桌發送便當。

過去在台塑敦北舊大樓附近擺攤賣素食的李伯伯，也跟著到了內湖做生意，他說已經提早跟顧客宣傳了，但中午時段走出來用餐的人很少，完全不像是有千人聚集的辦公地點。（圖／林榮芳攝）

經記者了解，該便當廠商，原本就在舊大樓中午時段販售便當。「我們有跟總管理處簽約，所以才能在新大樓大廳賣便當，9月底跟著過來，舊大樓就沒有賣了。」另一位簽約商家則介紹，他們跟5家餐廳、2家飲料店合作做線上訂購，「我們都挑好吃的，有的從信義區、延吉街送過來，可以看你在哪一棟上班，幫你送到你的大樓。」

一名附近從事食品加工業的邱先生表示，「附近吃的不多，大多是小吃店，這邊7-11去年才開幕，另一頭又開了全家。」但出來用餐的人並不多，記者告知台塑員工這周會完全進駐，他才留意到，中午人潮，「好像有增加」。

另一位跟著台塑大遷徙的，是一位賣素食春捲和小菜的李伯伯，他和太太在台塑舊大樓附近擺攤有20年之久，老主顧搬家，他便跟到了內湖，太太留在敦北設攤。他2個禮拜觀察下來，生意不如預期，「照理來說4、5000人中午出來吃飯，路上應該是密密麻麻地，你看，都是零散的。」他只準備了10組春捲和小菜，已過12點半了，還沒有賣完。

一名台塑員工表示，以前在敦北，周邊很熱鬧，也是點外送，全部出去會擠爆，有的為省錢會自己帶便當，而且還能節省中午午休時間，現在在內湖，周邊賣吃的不多，更是會點外送為主。

台塑和外部單位合作，員工可預訂便當、飲料於大廳取餐，業者更是主打精選信義區等多個地方的美食供選擇。（圖／林榮芳攝）

記者觀察，緊鄰T.CBD的主要幹道新明路，沒有新開的餐飲店，街廓變化不大，但T.CBD園區內卻出現不少新面孔，坐落於A5棟1樓的華南銀行潭美分行，大門高掛開幕誌慶紅布條；園區裡的店舖，除了便利商店，還有服飾店及2家餐廳，販售手搖飲、咖啡、便當與現做餐點。

據了解，其中一家10月2日開幕的餐廳，原是不遠處一家開業14年的飲料店，在台塑招商下，才進入園區開分店；另一家則是在園區開店3年的咖啡茶飲店，上周開始賣起便當。由於台塑員工一下班，園區就蕭條無人，因此剛開幕的全家便利店，乾脆例假日不營業，平日也只開早上7點到晚上11點。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，新明路一帶都是工業區，人流只出現在週間上下班時間，會去開店的應以快餐、外送店為主，除了園區內的零售棟正招租外，周邊待租待售的釋出量是相當有限。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴也說，新明路目前尚未看到因台塑進駐有帶動店面租售的情況，僅少數待租物件，每坪租金開價1518元，「真的不貴」，與基隆河對面的饒河夜市每坪5150元店面租金行情，相差3倍之多。

台塑新總部美輪美奐，但周圍卻是老舊公寓林立的工業區，宛如兩個世界。周邊也多是小吃店，剛搬遷的台塑員工若無法適應，多會選擇叫外送。（圖／林榮芳攝）

世邦魏理仕研究部主管李嘉玶觀察，以周圍市場來看，從內湖五期辦公室價格，到潭美段廠辦價格，都在過去2、3年內有所成長，台塑總部進駐對附近不動產行情的帶動效果因已在前幾年反映，短期內價格應會維持平穩。

儘管如此，李嘉玶認為，中長期來看，對當地市場仍是利多消息，進駐員工數會帶動周邊消費需求、促進生活機能，也可能刺激鄰近地區未來的辦公需求，實際影響或許可等進駐一段期間後再觀察。

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