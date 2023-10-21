今天一早9點半奇美醫療體系決策經營委員會副主委邱仲慶（站立者、左五）、柳營奇美醫院院長黃順賢（站立者、左四）、台南市政府社會局長盧禹璁（左三）等人一同為健走起走鳴笛

除了有健走活動，會場亦安排豐富的健康促進及療癒舒壓活動，吸引2000人參與。（張毓翎攝）

秋高氣爽之際，正是出遊好時機，台南柳營奇美醫院21日在後壁區蘭花園區舉辦健康賦能公益博覽會，除了有健走活動，會場亦安排豐富的健康促進及療癒舒壓活動，吸引2000人參與。

柳營奇美醫院響應奇美醫療體系社會關懷月活動，去年底在烏山頭水庫舉辦公益健走活動後，回響熱烈，21日於後壁蘭花園區再度舉辦系列活動，許多民眾攜家帶眷前往參加。

今天一早9點半奇美醫療體系決策經營委員會副主委邱仲慶、柳營奇美醫院院長黃順賢、台南市政府社會局長盧禹璁、後壁區長陳玉惠、柳營區長顏文穗等人一同為健走起走鳴笛，並與參加民眾一起健走。

黃順賢說，柳營奇美醫院致力於發展台南溪北地區社區醫療及整合性服務，與在地民眾密切配合，拓展預防保健服務，照顧民眾的健康，這次辦理大型的社會關懷活動，現場宛如大型的健檢醫院，讓愛延伸到偏鄉。

會場針對不同年齡層，規畫各式各樣的體驗活動，如「敬老專區」是由敏惠醫護管理專科學校師生提供義剪、手足護理服務；盲人社福團體提供肩頸按摩；專業影像工作室提供老夫老妻百年好合攝影。另針對忙碌的現代人，設置「成人療癒專區」，特請專業講師教學製作茶樹精油、紓壓黏土及多肉植栽。

針對兒童族群推出五大關卡，挑戰成功還能兌換棉花糖或爆米花。此外，響應公益特邀請在地小農、蘭花花農等駐點擺攤，民眾都能用現金或活動關懷園遊券消費，現場還布置了近百件醫護人員在工作之餘所繪製的作品，讓身心靈滿載而歸。

柳營奇美醫院護理部長蕭素秋也是活動主辦人表示﹐感謝蘭花園區提供場地，此次活動除了院內各部門全體動員外，更獲得地方許多公益團體共同協助，讓社區弱勢長者與日照族群、身心障礙朋友、病友及高齡照護者與其家庭安心地參與活動。