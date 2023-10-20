台塑企業總部搬家，帶著5000名員工離開敦化北路、民生東路，人去樓空後對老商圈影響有多大？CTWANT記者實地走訪，直擊台塑大遷徙最後一哩路，周邊商家已有便當店歇業，店家嘆「營業額掉了5成，生意歹做！」房仲業調查，台塑搬遷後，店家爆發出走潮，招租店家從1、2件暴增變10件，有趣的是，周邊房市開價已提前上演台塑總部都更千億開發商機的慶祝行情。

「這是最後一批了！」17日早上9點，進入台塑大樓的上班人潮寥寥無幾，最熱鬧的是後門，2、3輛搬家公司小貨車待命著，工人將疊滿紙箱的板車推到門口準備上貨，一旁台塑集團員工忙著清點。

後門旁小角落，有工人忙著為草皮植灌溉。記者好奇，大樓即將都更為何還多此一舉？工人們透露，他們的養護工作要做到11、12月，和外界預估最快明年上半年拆除舊大樓的時間所差不遠。這起全台最大自辦都更案，即將啟動！

台塑敦北總部都更新後大樓外觀3D模擬圖，從民生國小角度可見3棟大樓，包括2棟商辦及1棟住宅，業者預估開發價值上看千億元。（圖／台塑企業提供）

依據台塑都更案規畫，重建後將興建2棟地上22樓、地下5樓A級商辦大樓，以及1棟地上22樓、地下3樓，總戶數約100戶的高級住宅大樓，總樓地板面積5.8萬坪，預估最快2028年完工，房仲業者估算，台塑敦北總部大樓都更後整體開發價值上看千億元。

為瞭解消失5000就業人口對商圈的影響，記者探訪周邊店家發現，敦北商圈還有長庚醫院及新落成的開發金總部，但靠台塑上班族為主要消費力的民生東路四段店家，成了台塑搬新家的「受害者」。民生東路上一家便當店的范老闆說，「大概9月就感覺人潮、消費變少，業績約掉了2、3成。」「附近上班人口台塑占很大比例，一下子移走，當然有影響，很多家店都不做了。」

對街的連鎖麵店邱老闆搖頭大嘆，「人潮少很多，營業額掉了5成。」在巷弄裡賣四神湯、油飯等小吃的黃老闆也說，「以前一個中午可賣1萬，現在大概5、6000元，砍對半，生意歹做！」黃老闆指著對面鐵捲門緊閉的店家說，原本那裡有2家便當店，在今年6月和9月才不做了，其中一家便當店還是一個媽媽帶著3個女兒經營了26年的老店。

在民生東路四段55巷賣四神湯、油飯的黃老闆表示，台塑搬走後人潮、業績少了一半，生意越來越難做，還好他房子是自己的，周邊承租店面的業者很多都已收起。（圖／林榮芳攝）

黃老闆算了算，「扣掉月租金7萬、月薪3萬計4人薪水12萬、食材成本抓3成，剛好打平，只賺一般上班族的薪水，再加上媽媽也老了，所以乾脆休息。」他是在地長大，房子是自己的，沒有租金壓力，所以還能生存。有人出場，也有人進場，停業的便當老店原址正在裝潢中，鬍鬚張旗下健康餐盒品牌「金簡康」即將進駐。

儘管敦化北路上有長庚醫院、宏國等辦公大樓及住宅區，但受訪的店家一致認為，台塑5000名上班族的量體突然消失，對商圈的影響還是很大。被問到未來拆除重建起碼需要5年時間，要如何因應？仍開業的店家們一時半刻也無對策，除了挺起胸膛面對，再就是想辦法攻外帶生意。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，台塑搬遷前，敦化北路市場店面網路待租有限，僅1、2件，租金每坪約3900元；今年9月開始搬遷後，待租量暴增，目前約10間店面招租中，每坪租金開價跌至2626元。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，台塑搬遷後，敦化北路市場店面網路待租量明顯增加，每坪租金開價也下跌。（圖／陳傑鳴提供、林榮芳攝）

相較店家生意慘淡，商圈爆發店家出走潮，周邊住宅房市卻熱鬧上演著都更慶祝行情，完全是兩樣情。

台灣房屋敦北民生加盟店店長陳恆偉表示，期待房價上漲的預期心理，讓房屋釋出銷售已開出高價，像是軍宅「敦化新城」，目前成交單價9字頭，已有屋主開價突破百萬元；「松山新城」成交單價80萬元起跳，也有屋主開價衝上9字頭的情況。但陳恆偉仍持保守態度，認為現階段房價起伏程度有限，等都更完工後，才會有明顯的房價攻勢。

記者繞了一圈，10點多再度回到台塑舊大樓後門，搬運物品從紙箱變成了辦公椅，搬家公司人員依然賣力上貨、運走。目睹這場台灣史上最大規模企業總部搬家，在地店家只能含淚向台塑員工喊話，「期待重建後再相逢！」

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