為復甦都市機能，改善都市環境與景觀，各縣市皆積極推動都更整維事業，高雄市迄今已有 5 處社區，獲中央都更基金補助並辦理完成整維，大樓環境景觀大幅改善。高雄市都發局也鼓勵符合資格之社區多參與都更整維事業，除了能提升社區內住戶居住品質，更為社區及周遭用路人多添一分安全。

內政部112年度都更基金補助辦法，屋齡20 年以上，工程費每平方公尺 1,500 元計算，補助上限最高 50%。（圖片來源：高雄市都發局提供）

都發局局長吳文彥表示，都市更新包括重建、整建維護，重建涉及所有權人和實施者間權利變換，從委託實施者、擬定事業及權利變換計畫到核定實施，常因權利分配無法取得共識，導致重建案推動不易。但是，如果採取整建維護，無須權利變換分配，即可改善既有建物機能及內外部公共景觀環境，且只要80%區權人同意，就可以向內政部國土管理署 申請規劃費及工程費補助，因此，市府也責請都發局設專人專線，協助有意願的大樓辦理。

都發局指出，內政部112年度都更基金補助辦法，公寓大廈屋齡20 年以上，可由管委會申請整維規劃及工程補助，工程費以建築物地上層總樓地板面積每平方公尺 1,500 元計算，補助上限最高 50%，並規定大樓各個立面、屋突的修繕、招牌鐵窗違建拆除及空調外部管線美化等 3 項工程，是整維事業必須施作的項目。

都發局說明，歡迎有意申請補助的社區來電洽詢瞭解，並於區權會先行溝通，預作明年申請準備， 讓住戶生活環境及城市景觀獲得改善，諮詢專線:07- 3368333#5428。