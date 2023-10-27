新北市政府針對海砂屋提出「新北挺安全方案」及「580專案」，協助海砂屋等危險建築物重建，從鑑定到選商重建都由市府主動協助。新莊雙鳳段及丹鳳段都更案在市府協助下，今（27）日經都市更新審議會審議通過，後續將進入權利變換階段。

雙鳳段及丹鳳段的都更案位於新莊鳳山街南北兩側、天泉二街以東、啞口坑溪以西所圍的街廓內，基地面積4647.74平方公尺，現況為屋齡超過30年的5樓鋼筋混凝土建築，重建前戶數達145戶，因建築內部損毀嚴重，樓地板已破損崩落，在2015年被市府認定為海砂屋，雖曾有多家建商進場整合，但卻遲遲沒下文。

2019年市府成立都市更新推動辦公室進場協助後，讓海砂屋重建再露曙光，經過與住戶協調整合，相關計畫終於在今天經都更審議大會通過，未來預計興建2棟分別為24層及15層之鋼筋混凝土造建築物，讓住戶重回安全的居住環境再往前邁進一步。

都更處長林炳勲表示，新莊區雙鳳段、丹鳳段都市更新大會審議通過後，該區500公尺周邊範圍內已有8件多元都市更新案，丹鳳地區逐步向達成舊市區更新的目標前進，而像海砂屋具有重建急迫性及必要性，市府也提出許多海砂屋重建措施。

新北挺安全方案及580專案，只要社區整合重建意願超過50％，即可申請免費鑑定，並透過由都更推動辦公室轉型升級的新北市住宅及都市更新中心協助初步規劃及財務試算結果，後續民眾重建的意願超過80％時，即啟動公辦招商遴選實施者，以加速危險建築物拆除並重建完成。