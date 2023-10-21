高雄女中在今年黑豹旗棒球賽中，成為首支參賽的全女子棒球隊，在今天首戰中雖遭私立大同高中3局狂灌24分提前結束，但在比賽中仍有三振、安打好表現，寫下黑豹旗新紀錄。

今天上午9時，高雄女中在桃園青埔棒球場，與台北私立大同高中男生隊進行隊史首場黑豹旗比賽，雄女先發投手首局繳出好表現，投出2次三振沒有失分，第2局雖也投出1次三振，卻遭大同高中狂轟14分。

2局下捕手許湘宜敲出隊史首安，可惜分數並未開張，第3局投手換上林芮啟並投出1次三振，仍遭大同攻下10分，3局下雄女也沒能打回分數，最終以24比0提前結束比賽。

雄女雖遭提前「扣倒」，但作為黑豹旗首支全女子球隊受到網友矚目，打球精神及球技更受到讚賞，網友表示「看的出來有練過」、「細節有到位」，也有人喊話主辦單位，可以分男女組賽事，鼓勵更多女子球隊征戰黑豹旗。

據了解，雄女棒球隊今年8月才成立，由13位熱愛棒球運動的同學自發組成，共聘請4位宋教練指導，於每週二、四放學後和週日上午，在校外棒球場練習，這次黑豹旗是雄女創校百年第一場正式的棒球比賽，校長帶領師長校友家長到場拿著加油棒，為同學們的好表現歡呼鼓掌。