全台規模最大的公益馬拉松賽事渣打臺北公益馬拉松，號召2.5萬跑友於今年11月12日重返賽道，特別響應11月12日「世界視覺日」，攜手公益團體愛盲基金會舉辦視障陪跑員訓練營，希望視障陪跑員於賽事前有充分時間與機會了解掌握如何協助視障跑者完賽要點，也首次幫初次報名挑戰的跑者舉辦訓練營，掌握跑前、跑後的注意事項。

渣打公益馬拉松的特色之一是除了42.195公里全馬、21.0975公里半馬、21.0975公里企業公益接力、13公里挑戰組及2.5公里FUN RUN組，還有視障組，在陪跑員的陪同下，讓視障跑友也能享受奔跑的樂趣。

距離2023渣打馬賽事倒數不到1個月，許多首次挑戰的跑友擔心無法完賽，因此今年渣打馬不僅舉辦視障陪跑員訓練營，也首次舉辦跑者訓練營，還特別邀請專業的跑步教練蔡孟儒規劃實際課程體驗包含暖身、馬克操、配速訓練等內容，14日活動當天2023渣打馬活動大使王麗雅也驚喜現身出席。

台灣視障馬拉松跑者洪國展表示，訓練營透過與視障跑者現場互動、交流，也讓與會學員更加掌握陪跑技巧，他也提到：「在台灣馬拉松賽事中，渣打馬非常照顧視障朋友，讓我們很感動，我從2015年開始沒有缺席過渣打馬，希望透過自己的力量能讓更多人看見我們。」

「2024渣打台北公益馬拉松」報名也同步正式開跑，報名期限至11月29日下午4點截止，主辦單位呼籲有興趣的跑者把握機會儘早報名。