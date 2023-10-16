台南麻豆16日凌晨驚傳一對夫妻發生嚴重口角，丈夫一氣之下縱火，造成26歲妻子有10％二度的燒燙傷，警方已通知丈夫到案說明，全案將依公共危險罪方向偵辦。
麻豆區自由路一處透天厝於今天凌晨1點多發生火警，消防人員前往灌救，屋內一對夫妻和孩子自行逃出，因火勢不大迅速被消防人員撲滅，妻子輕微燙傷送醫。
據悉，麻豆警分局在案發前凌晨0時30分曾接獲報案，稱該址發生爭吵糾紛，且案發後附近住戶表示，一名男子從該址屋內走出駕車離開後不久即發生火警，警方已通知傷者丈夫到案說明，爭吵原因仍待釐清。
台南麻豆16日凌晨驚傳一對夫妻發生嚴重口角，丈夫一氣之下縱火，造成26歲妻子有10％二度的燒燙傷，警方已通知丈夫到案說明，全案將依公共危險罪方向偵辦。
麻豆區自由路一處透天厝於今天凌晨1點多發生火警，消防人員前往灌救，屋內一對夫妻和孩子自行逃出，因火勢不大迅速被消防人員撲滅，妻子輕微燙傷送醫。
據悉，麻豆警分局在案發前凌晨0時30分曾接獲報案，稱該址發生爭吵糾紛，且案發後附近住戶表示，一名男子從該址屋內走出駕車離開後不久即發生火警，警方已通知傷者丈夫到案說明，爭吵原因仍待釐清。
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