2023全國運動會在台南登場，台南市政府今天下午特地在開幕典禮前席開百桌舉辦「英雄宴」，款待全國各縣市選手。（洪榮志攝）

2023全國運動會在台南登場，台南市政府為展現東道主的熱情，今天下午特地在開幕典禮前席開百桌舉辦「英雄宴」，端出結合地方小吃特色的國宴級美味料理，款待全國各縣市選手，希望他們補充體力與元氣後，各項賽事都能拚出佳績。

身兼籌備處召集人的台南市長黃偉哲表示，非常高興能代表台南市民歡迎全國各地選手齊聚台南，期待選手們都能在此次全運會取得好成績，「2023來台南、2024去巴黎」，明年前進巴黎奧運繼續為國爭光，讓世界看到台灣傲人的體育軟實力。

鑑於全運會的開幕典禮在大台南會展中心舉行，英雄宴就設在對面的停車場，採總舖師辦桌的形式，邀請2023米其林必比登推介的東香台菜海味料理蔡瑞成及筑馨居周榮棠掌廚，以台南在地食材入菜，並結合台南小吃元素精心研發的國宴級菜色，招待來自全國各地的運動好手。

此次英雄宴共提供6道菜色，分別是：「鳳梨百香佐府城鮮蝦捲」、「西濱海線三兄弟鹹味串」、「紫薯芋泥黃金油封雞腿」、「紅燒虱目魚鱭羹關廟麵」、「新化筍香紅蔥荷葉鹹飯」及「官田菱角珍珠手工豆花」等，每一道都呈現台南在地美味。

另外，開胃果乾也選用玉井愛文芒果、關廟金鑽鳳梨、楠西情人果及鹽水小蕃茄等在地代表性水果，讓全國選手大快朵頤補充戰力，期許選手們在接下來的6天賽事都能發揮最佳實力，爭取佳績。

籌備會執行長、台南市政府體育局長陳良乾指出，台南睽違16年再度舉辦全運會，為讓各地選手更了解台南在地美食小吃及獨特的美食文化，此次的英雄宴不僅是一場美食盛宴，更是對選手們辛勤努力的致敬。