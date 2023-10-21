今天下午3點多台南市龍崎區南162-1鄉道傳出重大意外事故，43歲的簡姓工人維修路燈時，因工程車翻覆被壓在車底。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

今天下午3點多，台南市龍崎區南162-1鄉道傳出重大意外事故。43歲的簡姓工人維修路燈時，因工程車翻覆被壓在車底，消防救護人車獲報到場搶救，雖迅速動用怪手將工程車抬起，但簡男被救出時，已經不幸死亡。案發原因及相關責任，正由歸仁警分局調查釐清中。

據了解，簡男疑受區公所委託維修路燈，不料施工時工程車卻翻覆，他被壓在車底下。市府消防局119勤務指揮中心於下午3點3分獲報後，立即出動新化、歸仁、關廟等消防分隊及龍崎救護站等人車前往搶救，但簡男被救出時，已經明顯死亡，警方已報請台南地檢署相驗。