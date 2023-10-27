台14線彰南路是彰化市東區的主要道路，彰化縣政府交通處將規畫增設路邊停車格及設置路外停車場解決該路段的停車問題。（彰化縣政府提供／孫英哲彰化傳真）

為改善彰化市彰南路長年為人詬病的停車問題，彰化縣政府交通處將朝增設路邊停車格及設置路外停車場雙軌進行，公路總局彰化工務段也預計明年2月召開台14線彰南路部分路段改善工程地方說明會，若地方有共識，明年即能發包施工，盼早日消除行人地獄路段。

彰化市東區的主要幹道彰南路因都市發展快速，兩側人行空間常被汽機車臨停占用，造成行人在道路外側行走時險象環生，如同身處行人地獄，沿線居民也因停車問題困擾不已。

針對改善彰南路的停車空間不足問題，彰縣府交通處規畫增設路邊停車格計畫，公路總局彰化工務段明年2月將召開台14線彰南路0公里至3公里改善工程地方說明會，若地方有共識，明年即能發包施工，將提供汽車141格、機車577格，並交由市公所納入停車收費管理。

交通處指出，同時也會清查彰南路沿線公私有土地，屬可作停車場的乙種建築用地及交通用地資料，公有地部分由交通處進行評估，私有乙建用地部分則宣導民眾可設置路外停車場。

縣議員楊子賢因彰化市彰南路停車空間不足，提出利用大竹排水加蓋作為停車場的建議，經彰縣府初步評估，加蓋區總共可劃設彰南路北側100格、南側25格合計125個汽車格，工程經費約2億元，施工期1年6個月，建造成本過高。

交通處表示，且因施工地點必須不影響防洪排水，為保障護岸結構安全，整體護岸須重新施作，且溝渠疏濬需預留設疏濬明渠段，在目前溝渠用地產權屬農田水利署下，必須該署同意並有償撥用，加上彰南路南側護岸可能涉及部分民宅用地取得等等事項，因此已決定排除利用大竹排水加蓋作為停車場的建議。