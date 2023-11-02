苗栗縣政府歷經1年籌畫，與苗栗市、頭份市、竹南鎮公所等3公所研商達成共識，簽署「智慧化停車管理平台及汽車充電樁服務」合作意向書，攜手導入智慧化停車管理平台及汽車快慢充充電樁服務，預計以3916萬元，在明年底前新增107支公共停車充電樁。

由於苗栗縣內科學園區的加速發展，電動車的銷售數量在竹苗地區顯著上升，導致汽車充電樁的需求提升。為此，苗栗縣府爭取交通部公路總局前瞻基礎建設綠能建設「公共充電樁建置計畫」獲得核定3250萬補助外，加上縣府自籌經費約666萬元，總計投入3916萬建置初期公共充電樁，預計明年底前新設107個充電樁。

縣府工務處長古明弘說，苗栗縣將比照其他縣市設置停管基金，納入3個市鎮公有路邊停車格委外經營權利金30％，以及充電樁委外經營權利金，由縣府投入資源建置停車管理平台，統籌納入3大市鎮的公有路邊停車格管理，包括數據管理、數據化營運與後續維修保養等事宜。

縣府昨天舉辦「智慧化停車管理平台及汽車充電樁服務」合作意向簽署儀式，由縣長鍾東錦與苗栗市長邱鎮軍、頭份市長羅雪珠、竹南鎮長方進興等人共同簽署，讓苗栗縣正式朝向智慧交通新紀元方向發展。

鍾東錦表示，創造共榮、共好、繁榮的苗栗縣，是他就任以來的施政方針，也感謝鄉鎮3鄉鎮市首長的支持及共同推動，縣府與公所力量加乘，期盼經由停車管理平台及充電樁的佈置，帶領苗栗縣邁入智慧交通元年，讓苗栗縣成為科技化與智慧化的宜居城市。