基隆市市定古蹟要塞司令部招商的業者即將於11月正式營運，但當初招商時，市府允諾要在一旁興建的停六停車場，卻因為市府決定改採都更方式興建，凸顯了周邊停車空間不足的問題。市議員要求市府儘速盤點規畫周邊臨時停車空間因應。

去年基隆城市博覽會，是基隆要塞司令部近年首度在民眾面對揭開神祕面紗，隨著城博會結束，基隆市政府便積極為要塞司令部進行招商。今年2月，市政府與業者簽約，原本預計將於9月開業，但一直到10月21日，業者才開始試營運，並預計將在11月8日正式營運，11月16日舉行開幕活動。

據了解，業者主要經營項目是一般餐飲服務，但是若遇到民眾包場時，也可以經營婚宴業務。

對此，基隆市議員張顥瀚表示，要塞司令部的OT業者即將正式開幕，但原先在招商時允諾業者的停六停車場，卻改為都更方式重新規畫。換言之，就是在可見的未來很難看到改建完成。

張顥瀚指出，隨著要塞司令部開放，現有的20格停車空間勢必無法滿足來訪民眾的需求，若有民眾在當地舉行婚宴，將可能排擠現有基隆安瀾橋地區7000名民眾的停車空間。

張顯瀚認為，停六停車場預定地目前沒有管理，有許多停車空間都被民眾長期占用或停放報廢車輛。他指出，都更規畫至少耗時10年，這也意味著安瀾橋地區7000居民將面臨10年的交通黑暗期。

基隆市政府交通處表示，停六停車場用地的所有權人為國有財產署，再加上市場缺工缺料因素，以及憂心施工期間會對鄰房及要塞司令部等周邊環境衝擊影響，市府決定暫緩單純的停車場建設，並廣納公共與商業設施建設，運用區域都市更新手法，以區域發展脈絡引入民間投資資源，並於開發階段增加停車空間規畫，提升區域活化契機。

至於停車替代方案，市府盤點周邊800公尺左右中正路、三總附近約可提供600個停車位，可做為未來停六完成都更前的臨時停車空間。