為確保行人行走的空間及便利性，基隆市政府持續滾動式調整，讓騎樓的「綠腳丫」貼紙變大，並加上實體標線，提醒騎乘機車的民眾切勿停車，留出人行空間。（張志康攝）

基隆市民眾可以發現，近來在市區行走時，行經騎樓的時候變得更順暢，原來是基隆市政府為積極推動行人友善政策，除日前的導盲人行道外，也將10月推出的「綠腳丫」標示放大，確保民眾行走的權益。

基隆市政府今年3月公告全市開放76處騎樓停放機車後，就有不少市民表示，機車任意停放騎樓，造成行人通行以及店家上下貨物的不便。為此，基隆市政府10月在騎樓轉角加貼「綠腳丫」，禁止機車停放，又遭批評不夠醒目。當時市府交通處便允諾會「滾動式調整」。

基隆市交通處近期在原先設置「綠腳丫」的處所，進行修改，除將原先為民眾所詬病的小型「綠腳丫」貼紙移除，改為大型、顯眼的「綠腳丫」外，也試圖利用實體的標線，在禁停機車的區域畫上紅線。

基隆市交通處指出，自今年10月推動「綠腳丫」標示以來，基隆市區機車違規停放，甚至堵塞人行通道的情況便獲得相當程度的改善。目前大多數民眾的機車都會停放在不影響人流及民眾出入的處所。為此，交通處也用實體標線及大型的「綠腳丫」來替代臨時性張貼的小型「綠腳丫」貼紙。

交通處強調，基隆市區周邊停車的需求本來就大，騎樓政策的調整是希望能夠在機車停放的便利性，以及友善行人這兩者之間找到平衡。交通處在騎樓轉角、連接行人穿越道，以及民眾出入口等處所貼上「綠腳丫」，目的就是希望民眾能夠空出行人空間，確保民眾在市區行走及出入的權益。

交通處透露，目前基隆市全市已設置了132處的「綠腳丫」，集中在中正及信義兩個區，單就這兩區就設置了80處「綠腳丫」。市府希望能透過不斷滾動調整的各項措施，使基隆的道路環境變得更加友善。