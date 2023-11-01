基隆市消防局信二分隊的消防車在1日上午執勤完畢準備返隊時，疑似倒車不慎未踩好煞車，導致車輛往前暴衝直接撞上電線桿，幸好無人受傷。圖中可見該車左側車頭受損、輪胎也變形破裂。（翻攝畫面／徐佑昇基隆傳真）

基隆市消防局的信二分隊消防車1日上午出勤，接近中午返回分隊，準備停入信二停車場樓下車庫時，由於信二路較窄，消防隊員開車先往前靠向該路段左側，但在踩煞車準備倒車時，疑似右腳不慎滑出煞車踏板，當場造成消防車往前暴衝，直接撞上路邊的號誌桿，造成車左車頭受損，至於肇事原因，仍待由警方調查釐清。

信二分隊隊長王士誠表示，由於該分隊位在車流量大的信二路旁，因此隊員每次出勤返隊，都會想迅速倒車停放回車庫，避免影響其他用路人，但往往時間比較倉促，若不小心易發生意外。

王士誠說，目前現在出勤車輛返回隊部，都是由同仁在路上協助管制車流，如果前方路口能設置機動型交通號誌，相信有助降低同仁心理壓力，也比較不容易發生意外。

據了解，事發當下消防隊員倒車要將消防車駛入車庫時，其他同仁在在信二路指揮交通。負責駕駛的隊員將車往前開，調整倒車角度時，疑右腳滑出煞車踏板，導致消防車繼續往前行駛，並因道路左側排水溝呈傾斜狀，加快速度，撞上人行道上的號誌桿，導致消防車左側車頭嚴重凹陷，幸好駕駛隊員未受傷，也沒有波及其他人車。

因為事故地點位在信二立體停車場出口處，警方事後派員到場指揮交通，肇事消防車因為輪胎變形，左側變形受損，消防局聯絡拖吊業者後，已協助拖離現場。