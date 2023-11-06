台南市新化區成功醬油廠3名員工，6日上午清理醬油槽時，突然全數昏倒跌落槽內。市府消防局救護人員到場時，廠方已先破壞醬油桶協助救人。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

鬼門關前搶人！台南市新化區成功醬油廠3名員工，6日上午清理醬油槽時，突然全數昏倒跌落槽內。市府消防局獲報出動7車14人前往救援，廠方已先破壞醬油桶，但3人均已心肺功能停止，還好救護人員不放棄立即進行心肺復甦術，再分別送往醫院急救，3人終於恢復心跳。

今天上午8點48分左右，市府消防局119勤務中心據報，指新化區中興路成功醬油廠需要緊急救護，立即出動消防局第4大隊所屬保西、大橋特搜、左鎮、新化、關廟分隊等消防、救護人車7車14人前往搶救。

當救護人員到場時，發現是3名員工掉落醬油槽內，廠方已先破壞破壞醬油槽協助搶救。消防人員救出3人時，他們都已OHCA（心肺功能停止），救護人員馬上現場施以CPR急救。

其中，1人先由新化分隊救護車送往衛福部台南醫院新化分院救治；1人經CPR搶救後，上午9點5分許恢復呼吸心跳，再交由關廟消防分隊救護車送成大醫院救治；另1人由保西消防分隊救護車送永康奇美醫院急救中。

119勤務中心也同步通報台南市警察局、勞檢所，初步了解，3名工人清理醬油槽時，疑因吸入槽內氣體昏倒墜落，。至於肇事原因及相關責任，正由市府勞檢單位及新化警分局調查處理中。