近來引發話題的玩具「蘿蔔刀」，今天在彰化縣議會定期會引發熱議，縣議員賴清美與張雪如認為蘿蔔刀有危險性，「應該要禁！」彰化縣長王惠美表示，教育的原則與重點應是教育孩子區分安全與不安全，不是什麼都禁，該事會由教育處研議。

「你看你看，這樣把紙一戳就破，是不是很危險！」縣議員賴清美為了凸顯蘿蔔刀的危險性，拿出蘿蔔刀戳紙張，立馬將紙張戳出破洞。她拿著破紙張問彰化縣政府教育處處長蔡金田，「這樣不算很危險嗎？要不要禁止，難道要等出事了才來禁止嗎？是否應禁止攜帶入校園，同時要家長別讓孩子買。」

賴清美表示，縣內某所國中最近發生學生搶同學放在書包裡的蘿蔔刀來玩，雙方發生爭執，其中一方還拿出美工刀後拉出刀片，作勢反擊，幸好老師及時發現當場制止。她建議教育處應禁止蘿蔔刀入校園，現在有學生理直氣壯辯稱蘿蔔刀是安全的，令老師無所適從。

「照這樣講，不就什麼東西都要禁！」還沒等教育處長蔡金田回答，主持定期會的副議長許原龍即發言指出，重點不是蘿蔔刀，真的有心想傷人，即使筷子都可能會有危險發生，不是什麼東西都要禁。

縣議員張雪如也以蘿蔔刀能削柚子皮和戳到會痛，甚至可能失明等由，附和賴清美提出蘿蔔刀禁入校園的主張。她舉鄰近縣市台中、雲林及苗栗縣都把蘿蔔刀列為校園違禁品為例強調，難道禁止的縣市都是笨蛋或白癡嗎？彰化縣不禁止的理由是什麼？

教育處長蔡金田反駁「笨蛋說」，他說，該處已請駐區督學加強跟學校灌輸安全教育的宣導，同時行文各校應審慎留意不適合學生身心發展的遊戲或物品，落實學生安全宣導，彰化縣目前未禁止，如果這個出來要禁止，那個出來也要禁止，只是治標不治本，教育部沒有禁止，彰化縣依中央的規定來做處理。

縣長王惠美說，如果演變到這樣，是不是連小刀都要禁，教育的原則和重點在於教育孩子如何區分安全和不安全，不是什麼都禁，議員們的建議，由教育處研議。