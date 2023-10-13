印尼一名人妻日前發現丈夫外遇，對象竟是她的親妹，更讓她無法接受的是，丈夫和妹妹竟大方在社群平台上曬恩愛，還在房間裡甜蜜依偎，這名人妻最後忍無可忍選擇離婚並在網路上曝光兩人的所作所為，未料，類似狀況也發生在日本，一名43歲人妻8年前嫁給學生時期的異性好友，兩人育有一個女兒，未料她在朋友告知下得知丈夫出軌，對象就是她的親妹，這名人妻只要一看到丈夫的臉就會想吐，身體差到一年內還住院3次。

日媒「All About」報導，這名化名為尤理卡（ユリカさん）的人妻投稿表示，學生時期和一位異性非常要好，原先只是把對方當成朋友，沒想到日久生情，兩人個性相當契合，穩交後在35歲那年攜手步入婚姻，不久更生下了女兒。

尤理卡提到，婚後一家三口過得很幸福，夫妻倆是友人眼中的模範夫妻，而尤理卡的親妹妹也是老公的同學，未料尤理卡某日從妹妹的朋友口中得知，丈夫竟與妹妹有一腿，朋友起初不知道是否要說，但考慮到尤理卡的處境後決定告密。

尤理卡原先不相信，事後質問丈夫，對方向尤理卡坦承確實外遇，原來，妹妹在疫情期間離婚，但其實兩人在此之前就已發生關係，這讓尤理卡相當心碎。事發後，東窗事發後丈夫仍深情向尤理卡告白，「我不想離婚，我真正愛的是你還有女兒」，當場讓尤理卡感到噁心。

尤理卡回憶，這2年來只要一想到丈夫外遇，她就會變得很情緒化，甚至一邊哭一邊吐，之後被送往醫院救治，她曾致電痛罵妹妹，但依舊無法排除噁心的感覺，後來丈夫也決定搬出去住，偶爾會用訊息關心，但尤理卡的身體狀況每況愈下，曾在一年內住院3次，直到近期女兒準備開啟小學生活，她的身心才漸趨好轉，目前仍在調適。