「男人有錢就作怪！」一名人妻發文透露，日前在整理家中帳單時，意外發現老公背著她買股票，還賺了不少錢。這讓她心中警鈴大響，質疑老公違反協議「偷藏私房錢」，讓她覺得被背叛。怎料這篇討拍文曝光後，網友卻不買單，無情撻伐人妻快點離婚，「放過那可憐的男人」！

一名網友在「匿名公社」發文表示，與老公結婚3年，婚前夫妻倆就已達成協議，原PO負責家務，而老公每月賺的薪水上繳，由原PO每個禮拜給500元生活開支，如果要應酬會再多給，但她日前在整理帳單時，卻意外翻到老公的股票月對帳明細，讓她當場傻眼，「他哪來的錢買股票？」。

原PO透露，會這樣做是因為娘家媽媽再三提醒她「男人有錢就會作怪」，加上身邊許多親人的例子都驗證了此事，讓她堅持必須掌管家中經濟大權。如今她卻發現老公背著她偷偷買股票，頓時心中警鈴大響，「所以代表這幾年他都有偷把錢存起來，沒有全部給我？」。

原PO直言，這件事讓她有被背叛的感覺，質疑老公是不是在外面也有做出對不起她的事，「都會違反協議偷藏私房錢了，不就代表這人根本沒有信用可言！」。

文章曝光後引發熱議，大批網友無情撻伐原PO，「跟妳結婚真是倒幾輩子楣」、「一個月給500？你當你老公是畜生喔？」、「妳去工作，薪資上繳，我給妳一千」、「妳已經掌握大部分的錢了，還要趕盡殺絕？」、「錢是他賺的，憑什麼不能存？吃人夠夠！會亂來的再沒錢也會亂來好嗎！可憐的男人！可悲的女人！」、「離婚吧，放過那可憐的男人」、「你不配擁有這個男人，滾回去跟妳媽過吧」。