民眾黨總統參選人柯文哲主張推動內閣制，副總統、民進黨總統參選人賴清德今天批評，「這是方便未來他們合作分配資源的一項制度」，是為了選舉所提出的，不是為了國家長治久安所提出的制度。

賴清德今天上午出席雷震民主人權紀念講座演講，會後接受聯訪時，針柯文哲拋出內閣制，賴抨擊，目前柯文哲所提出來的制度不是內閣制，嘴巴是內閣制，但實質的內容不是內閣制，「這是方便未來他們合作分配資源的一項制度」，是為了選舉所提出的，不是為了國家長治久安所提出的制度。

他說，相信任何了解憲法ABC的人，通通都看得很清楚。