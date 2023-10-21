民眾黨總統參選人柯文哲屢在外提到，時任行政院長賴清德曾登門拜訪，談支持深澳燃煤電廠，賴清德今重申「我未曾登門拜訪，也未曾在公開的場合，把他拉到小房間去談任何事情，我們交情沒有那麼好」，痛斥柯自編自導自演，演成一個正義人士，「好像我是沒有誠信一樣」，柯不但沒道歉，也沒有澄清的誠意。

賴清德今天上午出席雷震民主人權紀念講座演講會後受訪表示，之前他召開記者會，記者用柯文哲的話來問他，自己特別還原事實，很可惜柯文哲沒辦法提出，他曾經登門拜訪的時間跟地點，不但沒有表達歉意，也沒有澄清的誠意，令人相當遺憾。

賴清德說，柯文哲甚至提出，他有好幾次見面把柯拉到小房間去講，再次強調，「我未曾登門拜訪，也未曾在公開的場合，把他拉到小房間去談任何事情，我們交情沒有那麼好」。

賴喊話，誠實是上策，不管是為人處世，或是身為一個政治人物，都應該謹記這個原則，特別是總統競選期間，每個候選人所講的話，不僅僅影響國人，國際社會也在看，會影響到國家。

對於柯文哲稱「板凳坐三分之一」只是開玩笑。賴清德反嗆，「你看看他是不是開玩笑」，柯文哲從他們見面開始，每次接受專訪談到他，一定提這個事情，不像是開玩笑，反而是用錯誤的訊息，造成社會對他的誤解，尤其是說他登門拜訪請他支持深澳火力發電廠，柯文哲甚至說後來沒有興建，氣到想要摔電視，哪裡是在開玩笑？「他是用錯誤訊息編造的故事，質疑我的誠信，來塑造自己的正義感，完全都不是事實。」

而是否與柯文哲出席同場活動時曾談到深澳電廠？賴清德表示，他在記者會有說明，的確曾經在一個公開場合，有跟柯文哲提到深澳火力發電廠是超超臨界的發電，甚至最後還有一個汙染捕捉的設備，也就是淨排放是相當接近天然氣，「我是跟他說明這個事實，請他不要反對」。

賴清德話鋒一轉炮轟，「很可惜他自己自編自導自演，演成自己是一個正義人士，好像我是沒有誠信一樣」，他到底在立法院怎麼回答立委質詢、最後這決定是怎麼做的，這都是公開資訊，大家可以查一查，他在立法院接受立委質詢，他的講話內容，完全不是柯文哲所說的那個樣子。

賴清德說，「這個是小事情，這真的是小事情」，如果不是記者用柯文哲錯誤的故事來問他，他還不想回答，但是既然說明了，柯文哲不但沒有道歉，還刻意講，用另外一個錯誤的訊息來搪塞上一個錯誤的訊息，這是不對的，不僅僅感受不到柯文哲的歉意，同時也看不出柯有任何澄清事實的誠意，作為一個政治人物不應該如此。