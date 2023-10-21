賴清德表示，做為民進黨總統參選人，有許多地方要檢討改進，如果蔡總統做的得好一定要持續推動，而且要擴大推廣深化推進，如果有問題的地方也要調整改進符合人民需要。（游念育攝）

台灣民意基金會今早發表「國人是否支持民進黨2024繼續完全執政」，最新民意顯示，有近6成民眾不支持民進黨2024繼續完全執政，媒體詢問民進黨總統參選人賴清德，未來國會沒有過半如何因應？賴清德表示，做為民進黨總統參選人，有許多地方要檢討改進，如果蔡總統做得好一定要持續推動，而且要擴大推廣深化推進，如果有問題的地方也要調整改進符合人民需要。

賴清德指出，蔡總統已經執政兩任近8年，固然有許多贏得國人的稱讚跟支持，必然也會有一些問題，社會上是不滿意，國人會有一定比例希望做改變，做為民進黨總統參選人，有許多地方要檢討改進。

賴清德說，如果蔡總統做得好，一定要持續推動，而且要擴大推廣深化推進，如果有問題的地方，也要調整改進，符合人民需要，以彌平對民進黨有執政疑慮的民眾，爭取他們支持成功，達到總統當選、國會過半的目標。

賴清德坦言，目前沒有考慮國會沒有過半會如何，就是全力爭取人民支持，話鋒一轉，他提到，潛艦國造在野黨立委、戰鬥藍立委，在國會上的種種作為不能看出過去民進黨朝小野大。

賴清德表示，他過去曾在民進黨團擔任幹事長，也知道國家各項建設推動之不易，如果當初不是在野黨國會多數，擋掉的軍購案不至於這麼辛苦，8艘潛艦應該都興建完成交給台灣，保護台灣安全。