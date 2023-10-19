日本海上自衛隊（JSMDF）17日發布消息，宣布旗下最新「大鯨級」（Taigei-class）潛艦四號艦於川崎重工的神戶工廠（Kobe Works）正式下水，並命名為「雷鯨號」（JS Raigei, SS-516），未來將成日本海自相當強大的水下戰力。粉專「誰把綠色變成噁心的顏色」做出500億國造潛艦海鯤與日本雷鯨號的對照圖，雷鯨造價僅145億台幣，網友直呼「人家真的下了水還比你便宜」、「撈好撈滿」、「掏空國家隊，世界第一！」

根據《自由時報》報導，「大鯨級」為日本現正積極建造中的新一代柴電動力潛艦，為現役「蒼龍級」（Soryu-class）潛艦後繼艦，計畫在2030年代全面接替「親潮級」潛艦的戰備任務。「雷鯨號」為該級潛艦四號艦，自2021年開工建造、17日舉行命名暨下水典禮後，接下來將進行內部裝備、海上測試，預計將於2025年3月正式服役。

據川崎重工官方數據指出，「雷鯨號」艦長達84公尺、寬9.1公尺，基準排水量3000噸，艦艉尾舵為「X」型設計，搭載兩具川崎重工的25/31型柴油主機，比今年3月服役的二號艦「白鯨號」採用的25/25SB型主機功率更大，水下航行最大極速可達20節（約每小時37公里）。在反制裝備、武器方面，「雷鯨號」搭載搜索雷達及整合式聲納，並裝配有6具533公厘的魚雷管，預計可發射日本自製「18型」新式魚雷、UGM-84「魚叉」（Harpoon）潛射型反艦飛彈。

此外，「雷鯨號」還將搭載由日本GS Yuasa公司研發的鋰離子電池（LIB）動力系統，而日本將「蒼龍級」最後兩艘「鳳龍號」（SS-511）、「鬥龍號」（SS-512）潛艦，作為此系統的測試平台，到了「大鯨級」則會全系列裝備，是全世界首個在傳統動力潛艦採用該系統的國家。

而根據日媒《共同網》報導指出，雷鯨號的建造費約為702億日元，約合人民幣34億元、新台幣145億元。

誰把綠色變成噁心的顏色今(19日)發文附圖，對照國造潛艦「海鯤」與日造潛艦「雷鯨」的造價落差，直酸「反正無腦的死忠仔還是認為國造潛艦沒有問題…問題那麼地明顯，但是死忠仔不能直視？」網友表示「人家是做出來了，真的下了水還比你便宜」、「建國基金真的偉大」、「撈好，撈滿」、「這不一定能這樣比，畢竟我們有很多難處跟日本不能比，但問題是很多細節都有問題啊」、「掏空國家隊，世界第一！」