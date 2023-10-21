選戰倒數84天，民進黨總統參選人賴清德競選總部今開箱，蔡英文總統也出席，展現「蔡賴合體」大團結，會後媒體聯訪詢問賴清德，對於國民黨立委馬文君陷入潛艦洩密案調查中，又凍結3億預算有何看法？賴清德表示，馬文君不僅用各種杯葛手段，還涉嫌把機密交給第三國，阻擋國艦國造，竟然還提案刪減或凍結國防部預算，相當的令人匪夷所思也非常不應該。

賴清德指出，基於守護國家的安全，理論上不分朝野，都應該支持國家的國防建設，當我們高高興興迎接蔡英文總統主持的第一階段下水典禮，竟然爆出馬文君用各種杯葛手段，還涉嫌把機密交給第三國，讓國艦國造變得困難。

賴清德說，現在涉嫌洩密的馬文君，竟然還提案刪減或凍結國防部預算，特別是第二階段的建造預算，相當的令人匪夷所思，也非常不應該，希望全國的民眾能夠看見，大家可以評評理馬文君的行為到底應不應該，全國民眾能夠支持國防自主提升國家國防力量達到守護國家安全的目標。