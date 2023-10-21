民眾黨總統參選人柯文哲20日上午透露，自己跟國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜其實都見過面了，也公開表態「本來就不會整碗捧去」，若跟國民黨合作，「當然國民黨還是主力，人還是比我們多，這我們知道」。對此，朱立倫接受媒體聯訪時也回應，跟柯長期保持溝通跟聯繫，並透露近期雙方談論的內容。對此，前立委郭正亮20日就表示，「柯文哲過去講過一句話，『合作的國會政黨，如果席次比較多，他就應該擁有組閣權』，這很有可能就是雙方合作的關鍵」，引發討論。

郭正亮20日在政論節目《新聞大白話》中表示，柯文哲今天講了一句話，我覺得很有玄機，柯文哲說「國民黨立法院的席次一定比民眾黨多，所以國民黨一定是主力」，郭正亮更接著指出，「那你要知道柯文哲過去講過一句話，『合作的國會政黨，如果席次比較多，他就應該擁有組閣權』，這很有可能就是雙方合作的關鍵」。

郭正亮坦言，「因為柯文哲希望慢慢地走向內閣制，尊重國會的合作方，如果他立委的席次比較多，到時候如果真的合作，藍白立法院也是合作，可是國民黨的席次一定比民眾黨多，這個就會連動到行政院的組閣，還有閣員的分配」，郭正亮最後更說，「如果柯文哲有這個善意表達，那我覺得對國民黨來講就不用那麼焦慮，這時候用全民調來處理，我覺得就有機會，就是互相要有善意釋出，我看到柯文哲這個發言，這個真的蠻不錯的，雙方應該還是很有機會來溝通」。