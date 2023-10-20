以巴衝突升級，巴勒斯坦伊斯蘭激進團體哈瑪斯突襲以色列後，以色列也猛烈攻擊加薩。前立委郭正亮19日在《新聞大白話》強調，以色列十倍奉還給巴勒斯坦的死傷，將激發國際穆斯林的憤怒，阿拉伯周邊國家會蠢蠢欲動，黎巴嫩真主黨就第一個受不了，他是完全正規軍的設備，火箭彈有14萬枚，還有坦克、無人機、導彈；敘利亞、伊拉克的聖城旅，塔利班也說要來。這樣繼續打下去，難料阿拉伯陣營會產生什麼變化。

「如果你要的是一種絕對的談判，你就是要告訴我，你什麼時候要離開？」郭正亮表示，不然不能叫以色列自己去解釋，說我戰爭未了，我走不開？這樣你美國怎麼當老大？而且未來的平民死傷，只會愈來愈多！因為過去的經驗就是這樣，以色列通常的死傷都只有巴勒斯坦的10分之1。

「甚至更低！所以你就知道巴勒斯坦要死多少人？」郭正亮強調，比如說這次以色列死了1300人，那根據2007到現在的定律，10倍以上！所以你可以想像，你所激發的國際穆斯林的憤怒，包括阿拉伯周邊國家，有些人一定就蠢蠢欲動，比如說黎巴嫩真主黨就第一個受不了了。

郭正亮指出，黎巴嫩真主黨雖然打不過以色列，可是他的設備是正規軍的設備，「他可不是哈瑪斯啊！他是完全正規軍的設備！」他的火箭彈有14萬枚，他還有坦克、無人機，可能還有精製的導彈，那你就不知道他要打哪裡？因為他不是一個國家。

郭正亮提到，還有敘利亞、伊拉克的聖城旅，那大概有5000人，都是伊朗支持的民兵。還有葉門，胡塞武裝。「欸，塔利班也說他要來耶！」

「你如果這樣繼續打下去，你不知道阿拉伯陣營裡面，會產生什麼樣的化學變化？」郭正亮直言，到時候就是有錢出錢、有力出力，就是有兵力的你們就去打，那我後面買單！還會有人給你買武器，比如說土耳其，土耳其在世界軍力排名是第11！他也是穆斯林。土耳其可以做很多無人機，搞不好有人出錢去買，提供他們用？所以美國就開始設想兩個情況，一個是外溢到阿拉伯世界，另外一個就是國際恐怖主義！