命理專家曼樺老師分析10／15～10／21生肖運勢，屬鼠強勢回歸最旺，有機會奪下競爭中的業務；猴財運佳，投資有收穫；單身的生肖龍有機會遇到心儀的對象。

▍事業運

Top1：鼠、猴

屬鼠本周運勢強勢回歸，好運到爆，終於有信心將手邊競爭的業務搶下，並完美執行。

屬猴本周運勢萬馬奔騰，成功發揮優點，要注意人際關係和睦更重要。

Top2：龍、豬、雞

屬龍運勢漸漸轉旺，心中作戰計畫底定，想要快馬加鞭，在假期結束後衝刺，好好表現一番。

屬豬穩中求貴、越來越好，雖然有些煩人的事情發生，還好人際關係靠自嘲幽默提升了。

屬雞光明在望、順風順水，計畫和想法很多，卻因眼前的苦差事而奔波。

Top3：羊、狗

屬羊運勢繼續向上，有心就有福，有願就有力，期許格局再高、再大點。

屬狗財運波動，不宜大動作在投資理財，要多方評估、三思而行。

▍財運

Top1：猴

事業忙碌加上投資小有收穫，是本周最大贏家，對於未來的投資合作充滿信心，不怕沒錢賺。

Top2：豬

財富進帳，有許多應酬，本周身心靈愉快，且能完成之前設定好的目標。

Top3：鼠

本周財運雖然滿盈，但累積一段時間後，似乎有衝動消費的慾望，或是平日節省，結果突然有一筆大開銷。

▍感情運

Top1：猴

單身者有曖昧情愫產生，愛情剛要萌芽，仍在試探階段，用心感受美好，會有真感情出現。

Top2：雞、龍

屬雞張羅孩子婚禮大半年，終於要登上舞台，見證愛情幸福的時刻。

屬龍愛情運小升，單身上班族社交活躍，認識新朋友的機會多，享受敞開心懷與人談天說地的快樂。

Top3：鼠、羊

屬鼠家庭運美好，有家人的愛是最大的幸福。

屬羊家庭運甜蜜，結了婚才知道愛不愛是其次，與另一半相處累不累，才是幸福的關鍵。

▍健康運

Top1：龍

健康運不錯，可以多健身，無論跑步機、吊單槓或騎腳踏車都好。

Top2：猴

健康運不錯，享受頂樓陽台的田園生活。

Top3：狗

健康運不錯，建議多健身、運動或是泡三溫暖。