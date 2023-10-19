有些人的個性比較固執，甚至是我行我素。《搜狐網》近日分享3個最做自己的生肖，他們做事不太會看別人的臉色，只要有想完成的事情，就會付出全力去執行，就算被別人否定也無所謂，相當有自己的個性。

▎生肖猴

生肖猴聰明又機智，能夠獨立思考，做事有原則，為人誠實，會遵循自己的想法，看似個性溫和，不過為了保護個人利益，也會顯現出無情的一面，面對感情也是如此，不容易受情緒影響，也不太會被愛情沖昏頭，結婚前不只考慮是否合適，經濟狀況更是參考依據。

▎生肖牛

生肖牛腦筋動得很快，不過總是我行我素，個性偏固執，以自我為中心，甚至不愛聽他人的意見，只要下了決心，就不會輕易改變，做事不顧別人的感受，不過生肖牛內斂又穩重，對利益比較沒有強烈慾望，而且為人相當正義。

▎生肖雞

生肖雞善於算計，擁有敏捷的思維，獨立思考能力強，也相當有個性，懂得察言觀色，但卻愛爭善辯、固執已見，有時不太會聽他人的建議，總是忠於自己，所幸生肖雞不會隨波逐流，一旦做了就會堅持到底，精明能幹的態度使他們在事業上擁有不小的成就。