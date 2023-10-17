每個人對待感情的態度都不一樣，有些人發現另一半劈腿後，會陷入無盡的悲傷之中，難以從情傷中走出，但也有人即使心痛，也會逼著自己「快刀斬亂麻」，不再為了不值得的人傷心。運勢網站《靈匣網》分享，生肖鼠、牛、狗和兔對待感情最忠貞，總是全心全意地為另一半付出，因此也難以接受對方的不忠，在他們的感情世界裡容不下任何一點背叛。

▎生肖鼠

屬鼠的人認為穩固感情是一件很困難的事，因此願意投入大量的時間和精力，以確保找到值得信任的另一半，並相當珍視彼此的關係，對待感情十分忠誠，因此很難忍受任何形式的背叛， 一旦感知到另一半對感情不忠，就會毫不留情地斬斷關係。

▎生肖牛

屬牛的人認為感情是一種承諾，深信忠誠和穩定是讓感情長久的關鍵，因此一談戀愛就會全身心地投入，如果察覺另一半對感情不忠或不真誠，內心會受到極大的打擊與傷害，難以容忍對方的背叛，儘管再難過也會迅速將彼此的關係處理乾淨。

▎生肖狗

屬狗的人通常會有「感情潔癖」，期望另一半能和自己一樣忠心，無法容忍任何背叛，屬狗人還擁有天生敏銳的感覺，另一半如果有任何對感情不忠的念頭或行動，都能迅速察覺，雖然憤怒和傷心是不可避免的，但也會堅決維護尊嚴，不讓對方再傷害自己。

▎生肖兔

屬兔的人對感情充滿各種浪漫幻想，渴望經歷一段真正的愛情故事，願意全心全意維護感情的純潔性。個性細膩的屬兔人對於另一半的不忠格外敏感，一旦發現被背叛了，就會陷入悲傷之中，但也會積極想辦法解決問題，讓自己的情緒努力回到正軌。