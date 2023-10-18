哪些女人報復心最強？《搜狐網》盤點12生肖，其中屬羊、雞、兔的女生旳很會報復人。她們表面人畜無害，其實只是善於隱忍，若是黑化了，她們也是一肚子壞水，會伺機反制對方。

▌生肖羊

屬羊的女生其實脾氣不壞，也不容易生氣，但就是因為善於隱忍，所以把火氣都憋在心裡不能及時發洩，導致她們不發脾氣則已，一發脾氣就是火山爆發，她們強烈的報復心也是長期受委屈逼出來的。

▌生肖雞

屬雞的女生很會報復人，她們像慢性毒藥般，一點點的去報復對方，很多人覺得屬雞女很好欺負，逆來順受，其實她們也是有底線的。如果有人敢傷害她們，那麼今後就不會有安穩日子了，她們恨起來連自己都打，屬於那種發瘋的模式，可謂是六親不認，不將你逼死誓不甘休。

▌生肖兔女

屬兔的女生看起來很內向，表面上文雅懦弱的樣子，但若是有人做出刺激傷害她們的事情，哪怕一點小事都會懷恨在心，她們把這點報復心隱藏起來，伺機再做出傷害性的報復。