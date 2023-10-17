生肖婚配有最佳組合，也有最不相配組合。《搜狐網》盤點分析十二生肖，其中有3對生肖天生不相配，如果他們堅持在一起，恐怕會剋財剋健康，越來越不走運。

▌生肖虎vs.生肖蛇

屬虎的人性格堅強，屬於主動出擊的類型；他們喜歡做決定，有發言權。屬蛇的人雖然話不多，但也是個性極其為強烈。蛇很有思想，能夠堅持自己的想法，寸土不讓；因此，當老虎遇到蛇時，就會變得非常憤怒，在戰鬥中死咬不放。

▌生肖雞vs.生肖馬

屬雞者和屬馬者的結合失敗率非常高，馬願意在家裡努力工作，雞卻總是渴望往外跑。從長遠來看，雞不願意回家，甚至不願意出去玩，馬只能在婚姻關係中過單身生活。如果兩者不共同努力，財運自然 每況愈下，身心健康兩失。

▌生肖豬vs.生肖兔

屬豬的人一定不要和屬兔的在一起，因為在一切可接受的情況下，豬做事比較隨意。但兔通常力求完美。如果勉強在一起，難保不會天天吵架、鬧事，運氣越來越差。豬無論做什麼事，兔永遠不會感到滿足。與其這樣不合拍，不如不在一起。