《後宮甄嬛傳》自開播起就話題不斷，許多觀眾會重複觀看的影集，電視台也不時重播，12年過去仍能引起大量討論，近日陸網翻出《後宮甄嬛傳》刪減的戲份，劇中飾演浣碧的藍盈瑩曬出與「果郡王」和「太醫溫實初」的自拍照，透露有隱藏感情線，引起網友們討論。

33歲大陸女星藍盈瑩因出演電視劇《後宮甄嬛傳》出名，她在劇中飾演女主角甄嬛的侍婢浣碧，實際上卻是甄嬛同父異母的妹妹，浣碧愛慕果郡王，果郡王卻深愛著甄嬛，三角戀情交錯複雜，最終浣碧如願嫁給果郡王，婚後果郡王死後浣碧也撞棺殉情。時隔12年藍盈瑩昨日在微博曬出三張照片，寫下：「多年不見，這一世，甄嬛傳中浣碧最愛的兩個男人都在身邊了～～～哇哈哈哈哈～」照片中是演太醫溫實初的張曉龍和果郡王李東學，三人在鏡頭前互動自然，展現多年來的好交情。

張曉龍、藍盈瑩、李東學（從左到右）三人合體。（圖／微博）

貼文發布後引起粉絲討論，因為劇中浣碧並沒有表現出喜歡溫太醫的劇情，讓人猜想是否是《後宮甄嬛傳》的刪減戲份，紛紛留言：「浣碧啥時候愛溫太醫了」、「姐姐愛的，浣碧都愛」、「甄嬛愛誰，浣碧就愛誰」、「甄嬛傳被刪掉的部分，有沒有可能有妹妹也暗暗喜歡溫太醫」、「最好笑的是，小圖只有浣碧和果郡王哈哈哈哈哈溫太醫終究是錯付了」、「最愛甄嬛的兩個男人」、「邊看甄嬛傳邊刷到這條微博真的很感動」。