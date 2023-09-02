經典古裝劇《後宮甄嬛傳》捧紅「甄嬛」孫儷和反派「皇后」蔡少芬、「華妃」蔣欣，不過反派之一的「安陵容」陶昕然卻人氣平平，甚至消失4年，直到近年才積極重返螢光幕，陶昕然曾自剖事業卡關主因：「無非就是我生孩子」，但她也強調，自己從來不後悔，陶昕然日前還難得吐為人母心聲，看了超惹淚。

陶昕然在2011年以《後宮甄嬛傳》中詮釋城府頗深的「安陵容」爆紅，不過在事業起飛之際，嫁給演員老公何建澤，她便專心照顧女兒，甚至消失4年，直到近年才重回舞台，她也因此遭酸人氣不如《甄嬛》的孫儷、蔣欣，對此，陶昕然也認同說：「最大的原因無非就是我生了孩子，停下了腳步，但是我從來不後悔，在自己想當媽媽的年齡，停下去生孩子」，因此她仍不後悔，很高興自己在想當媽媽的時候，如願成為一位母親。

陶昕然以《後宮甄嬛傳》反派「安陵容」打開知名度。（圖／微博）

現在陶昕然積極重返螢光幕，除了回歸拍戲，還升格當電影《夾縫之間》主演、製片人和監製，這不只象徵她重新開始，也是演藝事業的重大突破，陶昕然人氣、事業雙贏，她罷氣說：「不負歲月，不負自己，我會多多出來拍戲的，以後是鈕祜祿陶昕然！」

陶昕然日前還難得吐為人母心聲，她曬出和女兒到沙灘戲水照，噴母愛寫下：「不工作的時候就好好陪你 不能陪你的時候就努力工作 我的女孩兒，馬上就是一個小學生囉」，發文吸引網討論：「這就是最理想的狀態吧！」、「好幸福」、「姐姐是個很棒的媽媽」、「不知不絕漂亮的女孩兒長成大姑娘了 我想這就是最美的畫面了吧」。