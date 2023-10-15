每個人對待愛情的態度不同，有些人認為合則來、不合則散，但也有人十分執著，難以輕易放手，塔羅牌老師艾菲爾就點名4星座女，感情世界比戲劇還要精采，她們有著自己的感情哲學和生活方式，一點也不在乎別人的眼光和評價。

▍第4名、天蠍座

天蠍女情感豐富，對愛情非常執著也非常專一，會付出全身心去愛一個人，也會用全部的力量去恨一個人，不會容忍任何背叛或欺騙，如果發現男人不忠，便會毫不留情地報復，讓對方後悔莫及。

天蠍的感情世界就像一部八點檔，充滿了激情和暴力，但是卻不會有妥協及和解。

▍第3名、水瓶座

水瓶女有著獨特的個性，喜歡自由和冒險，也喜歡嘗試新鮮的事物，對待愛情很開放，不會拘泥於傳統和規則。水瓶女可以和任何人交往，也可以和任何人分手，可以隨時隨地找到新的戀情，也可以隨時隨地結束逝去的情感，一切取決於當下的心境。

水瓶的感情世界就像一部八點檔，充滿了變化和驚喜，但是卻沒有結局。

▍第2名、巨蟹座

巨蟹女有著強烈的母性本能，會用溫柔和體貼來照顧另一半，並且對愛情非常忠誠，一旦決定了就不會改變。巨蟹把男人當成自己的一切，也會把自己的一切都交付給眼前的男人，因此一旦遭到傷害和背叛，巨蟹往往會變得歇斯底里，甚至死心塌地的不願輕易放手，用各種方法來挽回另一半。

巨蟹的感情世界就像一部八點檔，充滿了纏綿和執著，但是卻始終無法放下過去。

▍第1名、雙魚座

雙魚女有著浪漫的夢想，喜歡被愛情包圍，也渴望被男人寵愛，並且對男人的要求不高，只要有愛就好，但卻常常遇到不值得的對象，或是被花心的男人所欺騙。不過即便如此，雙魚很難放棄愛情，甚至會為了男人付出一切，而忽略自己的感受。

雙魚的感情世界就像一部八點檔，充滿了淚水和痛苦，但是當事人卻享受著這種刺激和矛盾。