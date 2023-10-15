善良純真的人容易遭小人暗算。《搜狐網》盤點十二星座，其中巨蟹、處女、天秤、雙魚4星座性格最單純，他們很難看透人心險惡．常被小人利用算計，但也正是這樣的善意讓社會變得更溫暖美好，請4星座用智慧和勇敢好好保護自己吧。

▌巨蟹座

巨蟹擁有一顆飽滿柔軟的心，總是本著善意對人，很難想到別人會蓄意傷害自己。巨蟹的單純常使自己陷入困境，被不懷好意的人利用，因而吃盡了虧。但請不要因此喪失善意，保持一顆真誠待人的心，相信總有值得信任的人存在。

▌處女座

處女勤勉負責，有很強的正義感，期望人人都像他們一樣誠實守信，因而很難防範別人的陰謀詭計。處女的單純常被奸詐之徒欺騙，付出的辛勞和真心被人占盡便宜。但請不要灰心喪氣，用智慧照亮正道，不要讓陰暗面動搖內心的善良。

▌天秤座

天秤溫和友善，注重維護和諧的人際關係，因此很難判斷別人的真實意圖，常因善意而被利用。天秤的單純成為小人算計的對象，善舉常被有心人士曲解為軟肋。但請繼續做一個溫暖和善的人，用智慧和勇氣保護自己免受欺騙，相信真誠終會感化險惡。

▌雙魚座

雙魚充滿想像力，對他人抱有天真爛漫的幻想，對所有人都報以善意，很難看清人心的陰暗面。雙魚的單純常被奸人利用，常因過於相信別人而遭受損失，但請不要喪失對美好事物的信念，用智慧保護自己，繼續用善意溫暖他人。