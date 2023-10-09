大陸婚戀節目《非誠勿擾》當年可謂紅極一時，同時在節目中也湧現出了不少經典人物，就比如曾在節目中豪言「寧願坐在寶馬車裡哭，也不願坐在自行車上笑」的馬諾。近日，網上有自稱是馬諾老公的網友站出來，控訴被馬諾騙錢、騙感情，再度喚起了大眾對「寶馬女」的記憶。

綜合陸媒報導，最近有人在網上發布「我和寶馬女一年的故事」引發關注。不少人發現這個以「寶馬女」和M小姐標籤指代的似乎正是當年的馬諾；而在長文中，這位自稱是其丈夫的人表示馬諾騙錢騙感情，並且曬出了2人之前的結婚照來自證身份，透露雙方是在某視頻平台認識的，距離現在也才剛剛過去1年。

從講述來看，男方為認識馬諾就刷了人民幣20萬（約新台幣89萬元）的禮物，在去年10月份雙方確定關係，後來2人互相發現彼此都有對象，一方選擇跟男友分手，一方選擇跟妻子離婚。相處過程中，男方不僅每月上繳工資給馬諾，還將上海一套房產轉移給她，近日女方希望男方跟前妻要回財產，被拒後直接消失。

消息曝光後，多數網友並沒有特別同情男生的遭遇，雖然男方表示馬諾捲走了他所有家產，但不少人覺得男方鬧到如此境地，除了馬諾自身的問題外，男方也並非就是一點問題沒有，首先在馬諾如此知名的拜金言論下，還能找到馬諾的，自然也不是普通人。