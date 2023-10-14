桃園一間國小莊姓5年級生，過去因性平案和郭姓同學發生衝突，莊為避風頭轉學到他校，13日再度轉回原校，豈料莊生返校一連2天都衝進郭生班上尋仇，14日陪同入校的莊母制止不來也看傻了眼，警方獲報到場，郭生家長雖一度質疑學校放任家長進校園尋仇，但經解釋後並未提告，校方連2天都校安通報，並將於17日安排雙方家長談和解。

莊姓學生和郭姓學生4年級曾是好朋友，後來因性平事件鬧翻而大打出手，家長為避免衝突進一步擴大，將受害的莊生轉學到其他國小，但莊生不願轉學，甚至發生跳車紀錄，13日再度轉回原國小，豈料莊生竟自己去找隔了2班的郭生動手尋仇。

隔天莊母陪同莊生到校進教室，莊生經過郭生的班級，又再度失控，衝進班級裡對郭生拳腳相向，莊母喊叫制止未果，校方師長獲報到場將2人分開，並通知警方和郭生家長到場，郭生才道出連2日受害。

桃警表示，到場時雙方各自在一間辦公室由校方居中協調，雙方也表示暫未要提告，2生目視無明顯外傷，警方校安通報後離去。

據悉，郭生過去有多次主動挑釁和動手紀錄，過去性平案莊生是被害人，莊受挫後情緒不穩，甚至揚言要跟郭生同歸於盡，恐是舊恨下釀這次新仇。

桃園市教育局學輔校安室主任鄭淑玲表示，除將持續輔導2位學生，因2人雖不同班、中間也要相隔班級，但仍在同一層樓，為避免他們衝突再度發生，後續會將班級錯開到不同層樓，下周二也會跟雙方家長協調。

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