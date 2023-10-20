為協助學生探索自我並培養職場競爭力，健行科技大學與中壢東區扶輪社攜手合作，舉辦「2023新世代職業講座」，不僅邀請ICIF義大利國際廚藝學院大中華區校代表祝馜黛蒞校演說，還特別頒發勤學獎學金予花調國手何冠廷同學。除主辦單位中壢東區扶輪社長廖正能暨全體社友到場，中壢北區扶輪社、中壢南星扶輪社、中壢環南扶輪社、中壢群英扶輪社、中壢明星扶輪社、中壢大同扶輪社、新屋扶輪社等也都齊赴會場共襄盛舉。

中壢東區社職業主委鄒貴春表示，從職業指導與輔導、技能提升、職業規劃、提高自信、社會影響、知識傳承等6大層面，闡述國際扶輪社辦理職業講座的宗旨，結合學校協助學生探索職業興趣。廖正能表示，國際扶輪在健行科大舉辦職業講座已邁入第5年，邀請職場上的專業人士分享成功經驗，期許學生能找到自己的職涯方向，加強專業技能，儲備未來的競爭能力。

國際扶輪3501地區總監張世澤也鼓勵同學，扶輪社秉持著在各領域的專業素養，致力於服務社會，例如今年有一個「為世界創造希望」的計畫，就是希冀能夠讓諸多被幫助的人感到對生命充滿希望，職業講座也是深具意義，希望能夠對同學的未來產生正面影響。

祝馜黛也以「學海築夢，自信飛翔」為題，分享了留學生活，以及在ICIF義大利國際廚藝學院上課的精彩歷程和難忘的生活點滴，鼓勵在場學生勇於跨出舒適圈，尋找夢想。

健行科大餐旅系主任楊舒涵說，感謝中壢東區扶輪社長期持續關心社會青年就業，協助學校辦理各項講座活動，透過本次講座，希望激勵在校學生出國見習的信心與勇氣，期許學生能持續站在國際視野的高度，勇敢追夢，發光發熱。