大陸安徽一名徐姓男子向家人表示要把女友帶回家，家人們就非常激動，決定把家裡好好打掃乾淨，想給對方留下好印象，男子姊姊也把過程拍下。男子姊姊透露，「這是弟弟第一次帶女朋友回家，自己和媽媽用牙刷把地板清理乾淨，一共打掃了2個多小時」，影片發出後也被網友熱議。

大陸安徽宣城一位徐姓男子向家人表示，要把女朋友帶回家裡給他們認識，家人們為此十分激動，並且決定家裡好好打掃一番。男子母親表示，家裡環境已經打掃乾淨了，就唯獨地板裡的灰一直沒有清理，於是媽媽與姊姊兩人就開始跪在地板清理，甚至還各拿著一支牙刷開始對著地板狂刷，才能把木質地板清乾淨。

男子姊姊表示與媽媽前後清了2小時，「弟弟說要帶女朋友過來，家裡其他地方的衛生都搞好了，就是地板縫的灰沒有清理，媽媽覺得不太乾淨，你看我都從房間內頭刷到這頭來了！」為的就是讓弟弟女友留下好印象。

許多網友見這個家庭如此重視弟弟女友，紛紛留言回應，「同樣是父母，這男生媽媽真的很優秀」、「嫁進這家庭，應該不會受啥氣」、「儀式感十足」、「有點誇張，但心意是好的」。