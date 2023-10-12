該調查指，52％日本企業預計大陸經濟放緩將持續到2025年，17％預計經濟疲軟將持續到2024年底，只有5％認為明年第一季將出現反彈。約45％企業認為，大陸經濟放緩已影響了他們的業務，除了那些將生產轉移出大陸的企業外，12％企業表示他們正在限制在大陸的資本投資。

報導引述一位日本運輸公司代表表示，其在大陸的貨物運輸停滯不前，貨運處理商很難採取措施解決這個問題。

調查又指，大陸三分之二以上的家庭財富與房地產捆綁在一起，隨著青年失業率的上升，消費者和企業一直不願意花錢。