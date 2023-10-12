許瑋甯以《她和她的她》入圍金鐘58迷你劇集女主角，與金鐘獎主持人劉品言都曾獲金鐘獎女配角肯定，演技有目共睹。2人日前一同上鏡電視《誰來演戲之圓桌對談》，主持人王琄提到許瑋甯與老公邱澤的定情作《當男人戀愛時》中一場葬禮的戲，王琄讚嘆說：「妳連背部都有戲。」劉品言接著誇：「那也是她其他地方會講話（演戲），誰一個背可以演成這樣。」2人逗趣誇獎，讓許瑋甯只能害羞的笑。

劉品言在2013年即以《含苞欲墜的每一天》獲得金鐘獎女配角，劇中角色面臨到生活、感情的壓力，劉品言覺得現在回頭來看，很有共鳴。劉品言開玩笑的說：「每年過年長輩都還是會追問像『有沒有對象』這類的問題，同輩（問）還可以拿紅包塞他們的嘴，長輩的話紅包就要大包一點、厚一點。」

節目中，聊到2人身邊女性的樣貌，劉品言笑說，跟媽媽感情如同朋友一般，但媽媽很天兵，「我從小食物中毒很多次，長大之後才發現原來我活下來也是蠻不容易的」。許瑋甯則稱讚80歲的外婆是個時髦堅強的新女性，但媽媽活得像是個小公主。

劉品言聽完直接下結論：「那我們以後生了小孩之後，就要立刻變成（我們）媽媽的樣子，好柔弱、什麼都不會，這樣小孩就會很堅強了。」許瑋甯聽了恍然大悟，直說「很有道理耶」！