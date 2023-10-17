賴佩霞出席公廣集團金鐘入圍茶會雙手合十婉謝媒體提問。（羅永銘攝）

賴佩霞出席公廣集團金鐘入圍茶會雙手合十婉謝媒體提問。（羅永銘攝）

賴佩霞出席公廣集團金鐘入圍茶會。（羅永銘攝）

《人選之人》製作人林昱伶、導演林君陽、女主角王淨、蔡亘晏出席公廣集團金鐘入圍茶會。（羅永銘攝）

公廣集團17日舉辦金鐘入圍茶會，入圍14項的現象級夯劇《人選之人-造浪者》成為媒體焦點，製作人林昱伶與導演林君陽及入圍女主角獎王淨、女配角獎的蔡亘晏一起受訪，日前成為郭台銘競選副手的賴佩霞則僅留下一句「今天是金鐘一年一度的大日子」，全程雙手合十不發一語，隨即快閃入座。頒獎、受訪完後也是雙手合十快閃離去。

賴佩霞與其他入圍者一起上台領獎，在接受主持人訪問時表示，入圍金鐘獎的心情非常開心，真的很高興，那天他們要她寫入圍感言，「我7歲拍第一支廣告，今年本命年60歲然後入圍金鐘，非常謝謝大慕，因為他們，我的人生因為《人選之人》而有最璀璨的快樂時光！」如果得獎的話如何慶祝？「一個人待在家裡！我現在很需要一個人待在家裡休息的時間，那是最棒的，除了大家一起慶功party完後，最快樂的應該就是躺在浴缸裡放空！」

至於是否出席本周六的金鐘獎戲劇類頒獎典禮，賴佩霞沒有回應，助理透露她當天有一個行程還不確定能否出席。

被問及即將參選的賴佩霞，眾人皆表示後來沒有再碰面，至於看到宣布參選新聞反應？林君陽表示：「驚訝！很驚訝！看到隋棠他們當天才知道，我們心情是一樣的，沒有想到，當天醒來手機響不停，想說是怎麼回事，居然是這件事。」是否會幫忙連署？他說沒有，「我們應該都滿清楚戲歸戲，也沒收到任何壓力」，提及當初合作時感覺？「一個書卷氣滿強的前輩，疫情期間透過視訊聊，感覺滿像跟一個學者聊天的感覺，剛好故事裡確實也有些學術設定」。