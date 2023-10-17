賴慧如曾幸福肥胖到66公斤，花兩個月瘦了14公斤。（郭吉銓攝）

賴慧如花兩個月瘦了14公斤。（郭吉銓攝）

賴慧如獲贈性感睡衣。（郭吉銓攝）

27歲女星賴慧如運勢旺，除了以《最強綜藝秀》和胡瓜等人一同入圍金鐘獎，17日也為代言瘦身食品火辣現身，她超齡演了6年媽媽，加上「幸福肥」，數月前發現已胖到66公斤，走樓梯都會喘，很多衣服褲子都穿不下，後來她鼓起勇氣站上體重機，看到數字「羞恥心才出現」，花了2個月戒酒、調整飲食，搭配慢跑、滾輪，終於瘦了14公斤，重拾窈窕身材。

她說，老公劉家銘喜歡她肉肉的體態，之前還把手機裡她的暱稱取名「小胖妹」，之前老公也跟她一起肥了10公斤，舞褲都要去放寬1吋，現在她瘦下來，老公反而有點自卑，不過她覺得老公之前太瘦，現在這樣剛剛好。

她透露18歲剛出道時發專輯，曾因壓力過大一度厭食症，看什麼都想吐，瘦到43公斤，生完小孩後回不去，平均50公斤，前幾年勤練國標舞，是身材線條最完美的時候；如今成功瘦身，在新戲《愛的榮耀》演傅小芸的媽媽的她，還被製作人王珮華要求要吃胖一點。

提及如何瘦身，賴慧如說，戒酒是必須，「本來睡眠品質不好，如果不靠安眠藥，每天睡前都是半瓶威士忌或者紅酒一支，現在戒酒、少喝了」，她認為心情和心態也差很多，因現在感情穩定，心情跟著變好、變輕鬆，安眠藥與酒都不用了，「要讓自己心情放輕鬆，走過一輪就發現，把心態轉好，就什麼都好了」。

已登記結婚的她，被問婚宴進度，她說沒那麼快，2年前在三重花1600萬買的預售屋明年將交屋，屆時會接公婆來同住，等家安頓好、事業穩定，再來補請，現在工作太忙沒時間籌備，且兩人互相都辦過一次婚禮，真的太累了。一直住在台中由她阿嬤照顧的女兒之後則可能會搬到台北和她前夫一起生活。被問是否再生？她笑說，暫時應該不會。