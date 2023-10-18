第五屆走鐘獎地點選在高雄流行音樂中心，引發不少討論，不少人認為不如以往，更有網友點評「最難看的一屆，」原因包括：「多位頒獎人毫無準備」、「YTR給人不在乎和隨便的感覺」、「YTR無法出席」等，甚至今年橋段的設計也被認為尷尬，主辦人呱吉昨(17)日深夜，寫下千字長文回應。

呱吉深夜PO出長文「感謝所有出席的嘉賓與工作人員，今年的每一位得獎者都是激勵我們這些創作者繼續努力的目標和原因」，表示今年因為場地改到高雄，直接或間接地造成少部分得獎者無法出席，造成觀眾看頒獎典禮時的遺憾。但就主辦者的角度，感謝所有YTR創造的美好成果，讓這個頒獎典禮有精彩的火花與較勁。

呱吉直言，YTR要出席高雄活動並不是「一張高鐵票」就可以解決，其中包括典禮當天的妝髮與準備，出席者得在前一天先行抵達，由於典禮會進行到晚上11點，加上慶功宴就是凌晨1點，勢必得在當地住一晚，因此參加走鐘獎的成本是三天的住宿與交通，同時還要負擔隨行人員的費用。

走鐘獎有撥出高額預算負擔工作人員和活動嘉賓的交通與住宿費用，也有尋找合作飯店給予入圍者住宿上的折扣，但這卻也無法減少「三天無法工作的時間成本」。呱吉提到許多無法到場的得獎者都有不得已的理由，例如「百靈果的Ken正好遇到老婆的預產期、馬克瑪麗則是撞到廣播金鐘獎的時間」，如果辦在台北，也許他們都可以想辦法兩邊趕場一下，但辦在高雄就沒辦法了。

呱吉也露這次原本也打算辦在台北「訂金付了、檔期定了，我們才知道北流今年門口要進行天橋工程，所以無法做紅毯、更無法做我們計劃中的市集活動」，就算重來一次，還是會選擇高雄，因為今年創造出在北流不會有的效果。呱吉感性道「少部分的人缺席雖然遺憾，但是現場帶給得獎和入圍者的感動，仍然無可比擬」。