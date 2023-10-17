24歲新北永和永福里里長陳紫渝有「最美里長」、「永和IU」的稱號，不久前被拍到與男友進旅館兩小時後大方認愛，今（17）日她又傳出「好消息」，引發許多網友高度關注。

陳紫渝9月發行第一本寫真書掀起討論，今（17）日她透過臉書PO文宣布「我的第一首單曲即將在10/21當天推出」，限量實體蒐藏版CD「只有前300位參加初年簽書會才能擁有」，甜喊「希望大家都會喜歡這份真心獻上的禮物」。

據悉，陳紫渝在校時期就曾擔任學校熱音社的樂團主唱，如今即將推出首支單曲 「You Say」令不少粉絲相當期待，稍早她也在IG搶先曝光27秒宣傳影片，表示這首單曲可在Hit FM聯播網上搶先聽到，時段為：「10/18 AM11、PM15、PM22」、「10/19 AM03、PM13、PM19」、「10/20 AM02、PM17、PM23」，以上時間均指時段，並非準整點即播出。