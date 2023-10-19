90年代天后小甜甜布蘭妮這幾年在獲得「自由之身」後，決定推出自傳《The Woman in Me》，前幾天就有消息傳出小甜甜在書中爆料她跟「大賈」賈斯汀汀布萊克的一段情不如外界看起來單純，小甜甜在當時竟為大賈拿掉小孩，而大賈竟不當一回事。消息一出，大賈的社群媒體被網友塞爆，指控他真是個「爛人」、「渣男」。

小甜甜跟大賈一段情當年被外界十分看好，2人都是樂壇的明日之星。但據悉，當年都才19歲的兩人，因有了孩子而鬧翻，大賈認為「還太過年輕，不適合養小孩」而讓小甜甜選擇墮胎，針對墮胎這段往事，小甜甜更是用：「撕心裂肺、痛苦至極」來形容。隔年小甜甜推出單曲〈Everytime〉，當年就有媒體猜測是寫給大賈，但現在回顧音樂影片，其中一段墮胎的場景讓眾人十分心疼，無法想像她經歷了什麼。

小甜甜布蘭妮命運多舛，紅極一時的天后近年先是遭遇家人像吸血鬼一樣榨乾她的金錢，後來又被家人謊報她有嚴重精神疾病需就近治療而慘遭控制生活；在她終於重獲自由之身之後，又跟男友分手；現在推出自傳，她才重拾話語權，道出當年諸多心酸血淚。大賈迄今都沒有發表任何聲明或道歉，令他的粉絲感到十分心寒。