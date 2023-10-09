小甜甜（張可昀）以諧星身分在電視圈走紅，不計形象的搞笑讓她被大眾熟知，她也積極進軍影視圈，接連演了《球愛天空》、《望你早歸》、《美好年代》、《守著陽光守著你》、 《我的婆婆怎麼那麼可愛》等等，2014年憑藉主演電視劇《雨後驕陽》入圍戲劇節目女配角獎；近日她在節目中透露曾有一段時間追求奢侈品，甚至買到負債。

小甜甜在《小姐不熙娣》中透露以前都去五分埔批貨，買的都是比較平價的類型，後來因為好友Miyake開始追求精品，而且許多精品店員都非常親切，逢年過節還會傳簡訊問候，生日的時候還會買蛋糕給她，也會做行李牌上面印著她的名字，小甜甜坦言：「我們其實有一點失控，然後可是失控的同時，其實那個虛榮心會有點可怕」，小甜甜買到精品店店員都讓她把未上市的商品買走，全部加起來大概花了幾百萬，後來她受到朋友影響，開始買奢侈品愛馬仕（Hermès）後就負債，讓她直言「我發現完蛋了，開始真的不行了」，後來才清醒過來，完全不買名牌。

（來源／影片取自小姐不熙娣 YouTube，如遭刪除請見諒。）

小甜甜過去不時到《康熙來了》分享生活，不惜扮醜做效果，很多觀眾也是看了《康熙來了》認識她，而她產後作客《小姐不熙娣》也不免感慨：「現在除了拍戲就是《小姐不熙娣》，真的超愛S姐的，以前S姊總是要跟著康永哥一來一往，但現在的S姊已經能夠完全的獨當一面！！在螢幕上越好笑瘋癲，喜歡講幹話，不計形象的女丑…..私底下都是非常文靜有深度的！」展現與小S的多年交情。